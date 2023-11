ONE PIECE, tutte le volte in cui Luffy è quasi morto

È dura in uno shonen vedere il protagonista lasciarci davvero le penne, molto più facile invece che sia lì lì per timbrare il cartellino e poi la spunti all'ultimo. Ma allora quante volte Luffy ha rischiato davvero di morire in ONE PIECE?

Cominciamo con l'inizio del suo viaggio, quando Shanks lo salva dal Re del Mare altrimenti addio ONE PIECE e addio piccolo Luffy.

la saga del Baratie quando viene buttato in acqua durante lo scontro con Don Krieg: se non fosse stato per Sanji avrebbe fatto compagnia per sempre ai pesci.

Nella piscina di Arlong Park di nuovo l'acqua ha rischiato di portarsi via il capitano: se non gli avessero allungato il collo per farlo respirare addio Luffy.

E Rogue Town? C'è mancato davvero poco, Buggy stava per giustiziare Luffy e quello giustamente rideva.

Pure contro Crocodile nella saga di Alabasta in ONE PIECE Luffy l'ha rischiata grossa: ci ricordiamo tutti l'uncino che lo trapassa e lui che si salva per un pelo.

Altro momento di quasi morte è il veleno di Magellan a Impel Down: se non fosse stato per Emporio Ivankov non ce l'avrebbe fatta.

Anche durante la lotta con Rob Lucci è arrivato al limite della sopportazione fisica e se l'è cavata grazie alla sua ciurma.

Uno dei momenti in cui ha davvero rischiato di morire è a Marineford quando a lasciarci la pelle è stato Ace, ma Luffy ci è andato decisamente vicino.

Persino contro Katakuri Luffy è arrivato al limite rischiandosela grossa e vincendo grazie alla sua forza di volontà, ma sembrava davvero potesse non farcela.

E poi ci sono le tre volte contro Kaido: la prima quando l'imperatore lo sconfigge in un colpo; la seconda quando Luffy finisce in mare e la terza quando effettivamente muore prima di sbloccare il Gear Fifth e rivelare a tutti il suo vero potere. Qua se volete intanto ecco una storia delle trasformazioni di Luffy in ONE PIECE.

E voi ve le ricordavate tutte queste? Ci siamo dimenticati qualche volta in cui Luffy ha rischiato di morire?