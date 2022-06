ONE PIECE: Luffy e i Mugiwara sbarcano sui Tamagotchi

ONE PIECE è senza ombra di dubbio una delle serie più popolari del mondo dell’animazione giapponese, e vista la popolarità raggiunta da Monkey D. Luffy e dai suoi compagni, periodicamente vengono annunciate nuove collaborazioni anche con brand molto importanti. L’ultima riguarda dei giochi elettronici molto famosi: i Tamagotchi.

Da action figures di ogni tipo, a prestigiose statue da collezione, passando anche per gadget e vestiti vari, Cappello di Paglia e molti altri personaggi ideati da Eiichiro Oda sono diventati onnipresenti sul mercato, e stavolta i Mugiwara hanno deciso di sbarcare su una delle linee di prodotti più sorprendenti, nata nella seconda metà degli anni ’90 e che ancora oggi è alla base di diverse produzioni videoludiche.

ONE PIECE X Tamagotchi è stata presentata attraverso il simpatico e colorato video che potete trovare in calce, riportato sui social da @newworldartur. In appena quindici secondi vengono mostrati i nove membri della ciurma nelle loro versioni ideate appositamente per questa speciale partnership. È stato confermato che i Tamagotchi di ONE PIECE saranno disponibili a partire dal mese di novembre 2022, ad un prezzo di 65 dollari americani ciascuno. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere ricordiamo che Luffy, Kidd e Law hanno ricevuto una statua da collezione, e vi lasciamo ad un cosplay al femminile di Ace.