ONE PIECE: Luffy e i Mugiwara tornano bambini in un simpatico video promozionale

Attualmente sia il manga che l'anime di ONE PIECE stanno proseguendo con l'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, uno dei più longevi ed importanti dell'intera epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, e di recente Luffy, Ace e molti altri sono apparsi in un breve video per promuovere una applicazione per la consegna a domicilio di cibo.

Allontanandosi quindi dalla drammatica battaglia che sta imperversando nelle strade, e nei cieli, di Onigashima, e dal confronto con l'Imperatore Kaido, Cappello di Paglia insieme alla sua ciurma, e ai suoi "fratelli" Portuguese D. Ace e il rivoluzionario Sabo, è apparso in una clip per promuovere l'app di menu, una catena molto conosciuta in Giappone, che ha spesso organizzato dei crossover di questo tipo con altri protagonisti di shonen molto conosciuti.

La pagina Twitter ufficiale di Menu, @menu_sns, ha condiviso il breve video in questione, che trovate in calce, dove tutti i personaggi appaiono bambini, tra cui anche Shanks il Rosso, Boa Hancock, e Trafalgar Law, i quali sono diventati alleati fondamentali nel corso delle spettacolari avventure del protagonista.

Ricordiamo che nel capitolo 1011 Killer è pronto ad affrontare il suo prossimo avversario, e vi lasciamo alle difficoltà di Oda riguardo il non competere con Akira Toriyama.