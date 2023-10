ONE PIECE: Luffy è Nika nella simpatica statua targata Brain Hole

L’arco narrativo di Wano ha portato con sé moltissime rivelazioni e informazioni fondamentali per il gran finale di ONE PIECE. Nel paese di Wa i Mugiwrara hanno dato prova di essere tra le migliori ciurme del Nuovo Mondo, e Luffy ha sfoggiato una nuova forma: il Gear Fifth con cui riesce a trasformarsi nel dio del sole Nika.

Il capitolo 1044 ha rappresentato un punto di non ritorno nella lunga opera firmata da Eiichiro Oda, rivelando la realtà dietro il frutto del diavolo ingerito dal protagonista, ovvero un frutto di tipo mitologico, legato alla divinità del sole conosciuta come Nika. Solo un altro grande personaggio prima di Luffy aveva mangiato il frutto, e si trattava del leggendario Joy Boy che lasciò un certo tesoro sull’isola di Laugh Tale.

Centinaia di anni dopo il mondo assiste nuovamente al ritorno di Nika grazie a tale frutto, e come la Marina rimane colpita da quanto accaduto ad Onigashima, anche i lettori sono stati sorpresi dalla rivelazione. Il Gear Fifth ha raggiunto in poco tempo una popolarità straordinaria, affermandosi come la forma di Luffy più apprezzata, e Oda stesso ha voluto darle tantissimo spazio, non solo sulle tavole del manga ma anche sulle copertine del finale dell’arco di Wano.

Sulla cover del volume 103, dietro a Kidd, Law e l’Imperatore Kaido, si nota Luffy trasformato in Nika al centro di una grande sfera luminosa, il sole rappresentato dalla divinità. La stessa posa sorridente e scherzosa è stata ripresa dagli artisti di Brain Hole e riproposta alla perfezione nella statua che potete vedere in fondo alla pagina. In arrivo nel primo semestre del 2024, la statua è alta circa 35 centimetri e sarà venduta al prezzo complessivo di 135 euro.

Cosa ne pensate di questa speciale statua di Luffy? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, ecco 10 cose che forse non sapete su Eiichiro Oda, e vi lasciamo alle origini mitologiche dietro Jaygarcia Saturn.