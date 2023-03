ONE PIECE: Luffy della peggiore delle generazioni nella nuova figure di WM

Luffy è passato dall’essere uno dei principali esponenti della peggiore delle generazioni al pirata in grado di sconfiggere l'Imperatore Kaido, uno degli esseri più potenti dell’universo di ONE PIECE. Per onorare l'alleanza stretta con Law e Kidd, WM Studio ha presentato delle nuove figure da collezione, dedicando la seconda al protagonista.

In uno dei capitoli principali del lungo arco narrativo ambientato a Wano, il trio di capitani della peggior generazione unisce le forze per fronteggiare Kaido e Big Mom, scatenando l’inizio di alcune delle sequenze d’azione e combattimento più spettacolari della saga. Luffy, rappresentato anche con la lunga giacca nera si prepara a colpire Kaido, tenendo stretto il cappello di paglia, emblema della storia, ereditato da Shanks e da Gol D. Roger, irrobustendo il braccio sinistro con l’ambizione dell’armatura.

Alta 24 centimetri, la figure appare semplice ma comunque dettagliata, e fa parte della linea di prodotti MW dedicata proprio a omaggiare i tre capitani, con Law già presentato, e Kidd ancora non annunciato. Possiamo comunque supporre che anche Eustass arriverà nel corso del terzo o quarto trimestre del 2023, e sarà venduto anch’esso al prezzo di 125 euro. Per chi acquisterà il prodotto, arriverà anche un mini Luffy, alto poco meno di 10 centimetri, ritratto nella stessa posa della figure principale.

Diteci cosa ne pensate, o se aggiungerete questa figure alla vostra collezione, nei commenti. Per finire, ricordiamo che sono stati diffusi i dati dell’andamento sulle saghe di ONE PIECE, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 1077, in arrivo domenica 12 marzo 2023 su MangaPlus.