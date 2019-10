ONE PIECE: Luffy prende vita in un dolcissimo cosplay di Halloween

Con l'avvicinarsi di Halloween in tutto il mondo e il Lucca Comics & Gamese qui nel nostro paese, sta salendo vertiginosamente la febbre dei cosplay. E se già travestirsi dai personaggi anime che più si amano è divenuta una pratica molto diffusa, in un periodo come questo non dobbiamo meravigliarci se il web esplode di nuovi costumi.

Vi avevamo già mostrato altri bellissimi cosplay, come quello di C-17 di Dragon Ball versione femminile oppure quello ispirato a All Might di My Hero Academia. Oggi, invece, vi vogliamo parlare di un particolarissimo travestimento, il quale non fa altro che avvalorare come la febbre al cosplay sia più cocente che mai.

Su Reddit l'utente Daveeyboy, nonché padre di un bellissimo bambino, ha condiviso una dolcissima foto, che potete vedere in calce all'articolo, di suo figlio, appunto, vestito come il futuro re dei pirati Monkey D. Luffy, munito anche della cicatrice che caratterizza il personaggio realizzato da Oda, in seguito al colpo quasi mortale che Akainu gli ha inflitto.

Questo è soltanto l'ultimo di una serie di stravaganti costumi che abbiamo visto durante tutto l'anno, ma possiamo anche dire sia tra i più dolci che il web ci ha saputo regalare. La passione di un padre trasmessa al figlio fin dalla tenera età.

E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.