ONE PIECE: Luffy è pronto a scatenarsi nella figure di LC Studio

L’avventura di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni è entrata nella saga conclusiva con l’arrivo sull’isola di Egghead, e in attesa di scoprire come evolveranno le numerose situazioni che stanno stravolgendo il Nuovo Mondo, il quinto Imperatore dei mari è stato raffigurato in una nuova figure da collezione realizzata dagli artisti di LC Studio.

L’azienda ha infatti presentato una nuova aggiunta alla loro linea di prodotti, che potete vedere nelle immagini riportate nel post in calce. Nella figure in questione, alta 26 centimetri, Luffy appare nel design visto a Wano, nelle diverse sfide contro l’Imperatore Kaido, con la solita camicia rossa, pantaloncini gialli, la cinta blu e una lunga giacca nera appoggiata sulle spalle. Lo sguardo deciso e la posizione della mano destra suggeriscono che Luffy stia per preparare un attacco, così come l’haki dell'armatura che scaturisce dal suo braccio sinistro, che è possibile sostituire anche con la versione normale.

La figure appare piuttosto curata, soprattutto nella resa degli abiti e degli effetti dell’ambizione, e per chiunque fosse interessato ad acquistarla è già possibile prenotarla al prezzo di 150 euro per riceverla nel corso del terzo trimestre del 2023. Infine, vi lasciamo ad un’incredibile statua a grandezza naturale di Roronoa Zoro da 2000 euro.