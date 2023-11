ONE PIECE, Luffy salpa con un pallone gigante per il giorno del Ringraziamento

Negli Stati Uniti è molto vicino il giorno del Ringraziamento e anche il mondo degli anime è pronto a celebrarlo al meglio! One Piece ha preparato qualcosa di enorme - nel vero senso della parola - per la Macy's Thanksgiving Day Parade, ossia una parata che si tiene ogni 23 novembre dell'anno a New York.

E' il primo anno che anche diversi franchise anime prenderanno parte ai festeggiamenti. Nel caso di One Piece, lo staff che produce la serie televisiva ha pensato ad un meraviglioso pallone gigante aerostatico del nostro amato protagonista Luffy! Il presidente e CEO della Toei Animation, Masayuki Endo, non è riuscito a contenere la felicità per questo evento:

"Siamo entusiasti che il celebre franchise anime One Piece si unisca alla Macy's Thanksgiving Day Parade con il nostro palloncino gigante raffigurante il personaggio di Monkey D. Luffy", ha affermato Masayuki Endo. "Negli ultimi 24 anni, One Piece ha conquistato un vasto pubblico a livello globale e oggi il franchise è più popolare che mai, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Siamo entusiasti di presentare One Piece alle decine di milioni di persone che guardano il Macy's Thanksgiving Day Parade!". Il pallone di Monkey D. Luffy misura ben 13 metri di lunghezza, 11 di larghezza e 15 di altezza.



Anche il produttore della Macy's Thanksgiving Day Parade, Jordan Dabby, è stato contento di ospitare ONE PIECE per l'evento: "Per decenni, Monkey D. Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia hanno deliziato i fan di tutte le età e non potremmo essere più emozionati di vederlo solcare i cieli di New York City in questo Giorno del Ringraziamento."