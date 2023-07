ONE PIECE: Luffy scatena il Grizzly Magnum in una figure in edizione limitata

Nel corso degli ormai più di 1000 capitoli di ONE PIECE Monkey D. Luffy è migliorato molto, raggiungendo nuove forme e sviluppando nuove tecniche anche grazie all’Ambizione. Ricordando un grande momento della saga di Punk Hazard, Cheng Studio ha voluto celebrare una delle fantastiche tecniche con una figure da collezione.

Come potete infatti vedere dalle immagini riportate nel post in fondo alla pagina, gli artisti dello studio hanno ricreato alla perfezione la Grizzly Magnum che Luffy usa per sconfiggere Caesar Clown, il più grande esperto di armi di distruzione di massa, e scienziato al quale si deve in parte la creazione dei frutti del diavolo artificiali, nonché nemico principale dell’arco narrativo ambientato a Punk Hazard.

La resa della tecnica appare buona, con le due braccia rigonfie di Luffy, rafforzate ulteriormente dall’ambizione dell’armatura, pronte a scagliarsi contro l’avversario in un impatto che sarà decisivo. Sebbene si tratti di una tecnica nata e legata al Gear Third, gli artisti di Cheng Studio hanno voluto renderla anche nella versione Gear Fifth, l’incredibile evoluzione raggiunta dal risveglio del reale potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi il frutto Homo Homo modello Nika.

Disponibile in due versioni, sia con LED che senza, la figure in questione arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, in pochissime unità, circa 188, e sarà venduta al prezzo di 290 euro per la versione con LED, sia Gear Third che Gear Fifth, e 280 euro per la versione senza LED. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo scoprire il numero preciso di pause prese da Eiichiro Oda per il manga di ONE PIECE.