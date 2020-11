ONE PIECE: Luffy si scatena in una prestigiosa statua da collezione

Nel mondo di ONE PIECE incontrare individui giganteschi con poteri a dir poco impressionanti è ormai una cosa abbastanza comune per la ciurma di Cappello di Paglia, e lo stesso Luffy è capace di aumentare le proprie dimensioni per rendere il suo corpo più resistente e scagliare anche attacchi più potenti, come in una recente statua da collezione.

Monkey D. Luffy continua a sorprendere gli appassionati dell'opera scritta e disegnata dal maestro Eiichiro Oda con nuovi poteri, perfezionamenti di tecniche viste in passato, che lo stanno portando sempre più in alto nella classifica dei pirati più pericolosi e potenti del Nuovo Mondo. Come abbiamo visto nell'ultima pellicola dedicata al franchise, ONE PIECE Stampede, Luffy è stato anche capace di affrontare apertamente Douglas Bullet, ex membro dei Pirati di Roger, mostrando la vera potenza della forma Boundman del Gear 4th.

Per celebrare l'immensa potenza raggiunta dal futuro Re dei Pirati, TH Studio ha realizzato la maestosa statua da collezione che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Luffy sembra scatenare tutta la potenza in questa fantastica figure, che come specificato è disponibile in 4 colorazioni differenti, e in due modelli, uno in scala 1/4, alto 65 centimetri, con un prezzo di 1170 euro, e uno in scala 1/6, alto 47 centimetri, acquistabile invece a 590 euro. Entrambi i prodotti saranno disponibili nel 2021.

