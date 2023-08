One Piece: Luffy sconfigge Kaido e arriva l'action figure da collezione di Gear 5!

I fan di One Piece non sono pronti per questa notizia: è ufficialmente possibile preordinare da MegaHouse la nuova action figure di One Piece che immortala la più potente trasformazione di Monkey D. Luffy. Di seguito sono disponibili tutte le informazioni più importanti!

Accedendo a questo link, è possibile preordinare la meravigliosa statuetta al prezzo che trovate sul sito. Tuttavia, bisognerà attendere ancora un po' prima di averla fra le mani.

Durante la battaglia di Luffy con Kaido, il capitano dei Pirati delle cento bestie, il giovane capitano sprigiona tutto il potenziale del suo Frutto del Diavolo, segnando la seconda venuta di Joy Boy. La riproduzione di MegeHouse è alta poco più di nove pollici, circa 23 centimetri, e ha un prezzo di vendita di 269 dollari. Le spedizioni sono previste per novembre 2024.

Il Gear 5th è apparso nell'episodio 1071 di One Piece, scatenando la felicità degli appassionati della serie che non vedevano l'ora che questo momento arrivasse. Il Frutto di Rufy è uno Zoan mitologico, il cui vero nome è Hito Hito no Mi, modello: Nika.



Crunchyroll sta pubblicando settimanalmente i nuovi episodi di One Piece, ma attenzione: il server sta spesso ricevendo dei problemi data l'enorme affluenza dei fan per i nuovi episodi della serie, dunque potreste non riuscire a visionare le nuove puntate appena vengono pubblicate sulla nota piattaforma di streaming.

