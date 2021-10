ONE PIECE: Luffy deve sconfiggere Kaido e lo farà, ecco perché

La lunga e devastante guerra di Onigashima è diventata ormai la protagonista assoluta degli ultimi capitoli di ONE PIECE, ed Eiichiro Oda ha sapientemente creato un climax spettacolare, passando per le battaglie tra Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie, fino ad arrivare allo scontro decisivo tra Luffy e Kaido.

I due avversari si trovano attualmente in cima alla Cupola Teschio, dove il protagonista è riuscito ad arrivare grazie all’aiuto di Momonosuke, diventato adulto e capace di trasformarsi in un grande drago. Stavolta, a differenza delle due precedenti battaglie, Luffy ha tutte le carte in regola per poter vincere e sconfiggere l’Imperatore una volta per tutte, riottenendo anche la libertà al Paese di Wa, terrorizzato da decenni dalla tirannia di Kaido e Orochi.

Sin dal primo colpo sferrato all’avversario, insieme a Yamato, Luffy ha dimostrato di aver capito come sfruttare l’ambizione a suo favore. Incanalando l’haki nei suoi pugni Cappello di Paglia riesce a sostenere un confronto diretto con l’Imperatore, squarciando persino i cieli sopra l’arcipelago, ricordando ai presenti, e ai lettori, il leggendario scontro tra Gol D. Roger e Barbabianca.

L’allenamento al fianco del vecchio Kyo si sta rivelando decisivo, e considerando l’indebolimento di Kaido dopo lo scambio di colpi con Yamato, aumentano le possibilità di vittoria per lo stesso Luffy, che potrebbe persino sorprenderci con nuovi colpi e attacchi. Cosa ne pensate? Credete che questo scontro segnerà al sconfitta di Kaido? Fatecelo sapere nei commenti.