ONE PIECE: tutte le volte in cui Luffy ha usato il Gear Fourth

Nelle sue innumerevoli avventure Monkey D. Luffy ha mostrato svariate tecniche e poche si sono rivelate efficienti quanto il Gear Fourth, specialmente nel corso delle ultime sfide contro alcuni degli avversari più pericolosi dell’immenso universo di ONE PIECE. Ripercorriamo tutte le volte in cui il protagonista ha sfruttato questa forma.

Prima di addentrarci nel rivivere i momenti specifici, va comunque considerato il fatto che il Gear Fourth consente a Luffy di accedere ad un vero e proprio arsenale di tecniche diverse, causa di un pesante indebolimento dopo l’utilizzo, soprattutto per la concentrazione richiesta nel mantenere attiva l’ambizione dell’armatura. Finora sono state mostrate tre versioni del Gear Fourth, vale a dire Boundman, Tankman e Snakeman rispettivamente basate sull’offensiva, difensiva e velocità.

Il Gear Fourth è stato raggiunto da Luffy nel corso dei due anni di allenamento con Rayleigh sull’isola Cennessuno e fa la sua prima apparizione ufficiale nel capitolo 784, a cui dona il titolo, dove il protagonista attiva la forma Boundman per fronteggiare Do Flamingo a Dressrosa, mettendolo in evidente difficoltà e riuscendo a sconfiggerlo.

Successivamente Luffy fa affidamento sul Gear Fourth contro il generale Cracker e il suo esercito di soldati biscotto, mangiati dal protagonista nel capitolo 837. Nell’842 userà la forma Tankman Manpuku Version per finire Charlotte Snack, mentre nell’871 userà nuovamente Boundman per rispondere alle provocazione di Big Mom con un pugno, deflesso dall’Imperatrice tramite l’ambizione.

Il Boundman tornerà contro Katakuri nel capitolo 884, per poi lasciar spazio alla nuova forma Snakeman nello scontro diretto tra i due, precisamente nel capitolo 895, e grazie al quale riuscirà a mettere al tappeto il generale. Più o meno trenta capitoli dopo, nel 923, Luffy ha deciso di attaccare un ubriaco Kaido con il Gear Fourth Boundman, subendo una sonora sconfitta. Nel 955 è stato visto usare la tecnica con l’ambizione dell’armatura per poi distruggere la nave dei Pirati delle Cento Bestie nel 975 grazie alla forma Boundman.

Arriviamo quindi alle ultime manifestazioni del Gear Fourth, rispettivamente nei capitoli 990, per stendere uno dei Numbers, nel 1001 e nel 1041 per fronteggiare Kaido, riuscendo a fare molto danno all’Imperatore nell’ultima circostanza. Vi lasciamo infine all'ultimo potenziamento di Luffy a colori.