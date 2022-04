ONE PIECE: Luffy Vs Kaido in versione Cuphead, l'incredibile animazione di un fan

La guerra che sta stravolgendo il paese di Wa è stata teatro per molte scoperte piuttosto interessanti riguardo l’universo di ONE PIECE, soprattutto per quanto riguarda lo scontro a più riprese tra Monkey D. Luffy e Kaido, che un fan della serie ha voluto immaginare con uno stile piuttosto particolare, ispirato al videogioco Cuphead.

Il run ’n’ gun targato Studio MDHR è stata una delle sorprese indie più gradite del 2017, e con un sequel in arrivo e la serie animata distribuita sulla piattaforma Netflix, le avventure di Cuphead e Mugman si sono create un proprio spazio all’interno del medium. Ciò che ha colpito molti giocatori è stato, oltre alla difficoltà di alcuni boss e livelli, il singolare stile che richiama le serie animate americane degli anni ’30.

Ed è proprio con questo stile che un artista appassionato del gioco e della serie ONE PIECE ha voluto riproporre l’ultimo scambio di colpi tra Luffy e Kaido con una breve sequenza animata che potete vedere in fondo alla pagina. La scena scelta è diventata già iconica, Luffy con il Gear Fifth dopo aver risvegliato il vero e misterioso potenziale del frutto Gom Gom, che ride mentre schiaccia con il suo gigantesco pugno un Kaido trasformato in drago.