ONE PIECE: i Lumacofoni si trasformano in perfette custodie per AirPods Pro

Negli ultimi anni l’interesse di numerose aziende nei confronti del mercato degli anime è aumentato. I produttori di accessori tecnologici, in particolare per smartphone, tendono a produrre oggetti brandizzati, e ovviamente non poteva mancare una collaborazione ufficiale con il manga dei record, ONE PIECE di Eiichiro Oda.

L’azienda cinese CASETiFY, con sede principale ad Hong Kong, ha infatti presentato al mondo la sua linea di prodotti riguardati l’avventura dei Mugiwara. Da cover per smartphone, fino a borracce e cinturini per smartwatch, la compagnia ha presentato anche una custodia piuttosto particolare per contenere le proprie AirPods Pro. Si tratta, come potete vedere dall’immagine riportata in fondo alla pagina, del Lumacofono d’oro, utilizzato dagli Ammiragli per chiamare il Buster Call, l’attacco definitivo della Marina.

Una trovata davvero simpatica, per uno degli oggetti più preziosi del vasto universo di ONE PIECE, e che sarà disponibile, insieme agli altri gadget sopracitati, a partire dal 5 ottobre 2022, data in cui verrà lanciato lo store della collaborazione sul sito ufficiale di CASETiFY. Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica custodia per AirPods Pro nei commenti.

Per finire ricordiamo che il capitolo 1062 di ONE PIECE arriverà domenica 10 ottobre 2022 su MangaPlus, e vi lasciamo ad una spettacolare ricostruzione di Water Seven fanmade.