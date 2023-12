One Piece: tutti i luoghi reali che hanno ispirato le ambientazioni del manga

La strategia di cui Eiichiro Oda si serve per delineare l'autoctonia e le peculiarità culturali delle (tante) isole che descrive in One Piece è riconducibile all'osservazione dei luoghi reali. L'autore infatti fotografa la realtà per progettare le scenografie delle sue ambientazioni, per poi utilizzarla anche come fonte d'ispirazione per le storie.

Se scenari come Wano o Alabasta, ispirati rispettivamente al Giappone feudale del periodo Edo (1603-1868) e all'Antico Egitto, rievocano nelle loro configurazioni scenografiche delle connessioni palesi con epoche e luoghi ben definiti, queste iconiche ambientazioni sono solamente due dei tanti casi in cui il mangaka di One Piece si è servito di città o paesi realmente esistenti per codificare le logiche (scenografiche e culturali) dei vari luoghi in cui ambienta gli archi narrativi del manga. In questo senso, le decantate capacità di worldbuilding che contraddistinguono Oda, cioè l'attitudine dell'autore a infondere un respiro storiografico a luoghi che funzionano come veri e propri sistemi urbanistici, è da ricondurre proprio all'osservazione attenta del dato reale, che ispira il mangaka a trasfigurare i codici della realtà in materia di narrazione. Sia per quel che riguarda la progettazione fisica delle isole, sia per la definizione delle storie che radica al loro interno.

Ad esempio archi narrativi come Water Seven o il Reverie non sono semplicemente ambientati in isole che ricordano rispettivamente i panorami scenografici di Venezia e le architetture medievali dello Château de Chambord, ma rievocano le storie e i codici culturali di cui questi luoghi si compongono. Se Water Seven ha rappresentato per One Piece la prima incursione nell'orizzonte del thriller, molto lo si deve ai vari racconti del terrore e del mistero che la città di Venezia ha storicamente ospitato nel suo grembo. E lo stesso castello di Chambord, il più grande di tutta la valle della Loira, avendo rappresentato la dimora estiva delle famiglie aristocratiche nel Medioevo francese, si pone da questa prospettiva come il contro campo ideale di una “terra sacra” come Marijoa, che (non a caso) si configura nel manga come la nazione di residenza dei Draghi Celesti.

Ma le connessioni con i luoghi reali non finiscono di certo qui. D'altronde è proprio a partire da questo scambio continuo tra realtà e finzione, che di recente alcuni lettori di One Piece hanno legato l'identità di Im a quella della regnante “egizia” Nefertari D. Lily, dal momento che il nome del capo supremo del Governo Mondiale presenterebbe delle analogie con alcune divinità dell'Antico Egitto, come è stato anche il caso del rombo dei “Tamburi della Liberazione” di Nika, ispirati ad una particolare danza dell'Africa Occidentale.

Ad esempio anche ambientazioni meno “centrali” nel manga come il Grey Terminal o il Regno di Rommel sono stati configurati a partire rispettivamente da Manila e dall'Inghilterra Vittoriana. Il primo dei due è contraddistinto infatti da una montagna di marciume e immondizia, che ricorda le tonnellate di materiale tossico e in decomposizione depositate sul suolo dei bassifondi filippini, mentre il secondo richiama le architetture inglesi di metà Ottocento, tanto che i sintomi di Cavendish ricalcano proprio le crisi del protagonista (o meglio i protagonisti) del romanzo di Stevenson “Lo strano caso del dottor Jekill e di Mr. Hyde”.

Ora che il manga è entrato nella sua frazione finale, non sappiamo quali (e quante) isole inedite vedremo nel prosieguo del racconto, né a cosa Oda si sia ispirato per delineare le scenografie di Elbaf. Ma è sicuro che nel 2024 One Piece oltre a prefigurare una battaglia imminente tra due Imperatori, saprà stupirci anche per le innovazioni architettoniche di luoghi sempre più mirabolanti e sorprendenti. Proprio perché radicati nella realtà.