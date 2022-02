ONE PIECE e i luoghi dove ha vinto Rufy: i significati di quei posti

In ONE PIECE Rufy ha sconfitto moltissimi nemici. In questo viaggio che dura da praticamente 25 anni, le isole visitate sono tantissime e quindi ogni avversario è stato sconfitto in un luogo unico. Dato che Eiichiro Oda adora anche realizzare luoghi sempre diversi ed esotici, ogni scontro ha tante insidie e bellezze che non verranno più replicate.

I luoghi degli scontri di Rufy tuttavia sembrano avere anche un altro significato particolare. Alcuni fan di ONE PIECE ne hanno identificati alcuni, scopriamo quali.

Nel secondo scontro con Crocodile, la battaglia avviene sottoterra. Particolarmente azzeccata per il leader di un'organizzazione criminale, quindi un'organizzazione sottotraccia, e che vuole tra l'altro far riemergere un segreto sepolto.

Contro Enel invece si tratta di abbattere il dio dei fulmini in un luogo di battaglia in cielo, tra le nuvole.

A Enies Lobby, Rufy affronta Rob Lucci appena al di fuori delle porte della giustizia , sottolineando come il pirata protagonista abbia un proprio senso di giustizia ma sia appena "fuori la porta" dove dimora la giustizia vera e propria.

Gli Uomini Pesce sono già stati battuti sulla terra ferma. Nella loro madrepatria però avevano un vantaggio, ma Rufy ha battuto Hody Jones anche nel mare, facendo capire che il protagonista è il conquistatore di terra e acqua.

A Dressrosa, Doflamingo ha sempre tenuto in ostaggio l'intero paese. La sua rappresentazione fisica è una gabbia di uccelli, la stessa che l'ex Shichibukai evoca per concludere la battaglia e dove Rufy sconfiggerà il suo nemico.

Lo scontro con Katakuri per Rufy è stato fondamentale. Davanti aveva un avversario che sapeva fare tutto quello che sa fare lui, ma meglio. Uno scontro di attacchi simmetrici e riflessi nel Mondo degli Specchi .

. Infine, Rufy VS Kaido sta avvenendo sulla cupola di Onigashima. Per lungo tempo, Wano ha segnato la base del pirata più forte, quindi l'apice della pirateria. Onigashima in questo momento è il suo punto più alto e quindi, se Rufy dovesse vincere, diventerà il pirata all'apice.

Concordate con queste visioni degli scontri di ONE PIECE? Fateci sapere nei commenti se ne avete trovati altri.