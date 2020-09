ONE PIECE: la madre di Rufy? La doppiatrice ha saputo quando apparirà da Eiichiro Oda

Ci sono ancora tantissimi personaggi del mondo di ONE PIECE che non conosciamo. Alcuni sono stati intravisti nell'ombra pur non essendo stati ufficialmente presentati, altri invece sono soltanto vaghe ombre che non si sa se esistano. La mamma di Rufy è una di queste ombre, mai viste né sentite nella storia di Eiichiro Oda.

Non ci sono soltanto i fan di tutto il mondo a voler conoscere la mamma del protagonista di ONE PIECE, ma anche la doppiatrice che dà la voce proprio al ragazzo col cappello di paglia. Mayumi Tanaka, interprete storica del personaggio, era interessata alla mamma di Rufy e quindi ha chiesto in privato all'autore Eiichiro Oda quando apparirà.

Questa è una rivelazione di Tanaka in una recente intervista, e la risposta potrebbe essere "mai". Infatti, il mangaka di ONE PIECE le ha risposto che questa avventura piratesca è incentrata sul Rufy che ha già lasciato le braccia di sua madre e il viaggio è incentrato completamente sul giovane, la mamma non ne fa parte.

Potremo quindi saperne di più su Monkey D. Dragon con le saghe future ma non sulla mamma di Rufy, finora apparsa soltanto tramite fan art non ufficiali. Intanto la ciurma del protagonista si prepara alla battaglia con gli imperatori in ONE PIECE 989.