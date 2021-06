ONE PIECE: tutta la maestosa potenza di Kaido nella nuova figure della linea Figuarts ZERO

La rilevanza dell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa all'interno della serie di ONE PIECE ha raggiunto livelli impressionanti. Oltre alle numerose rivelazioni, esplicitate nel flashback dedicato a Kozuki Oden, sono stati approfonditi personaggi fondamentali all'interno dell'universo creato da Oda, tra cui il potente Imperatore Kaido.

In passato membro dei Pirati di Rocks al fianco di Barbabianca e Big Mom, e attualmente capitano dei Pirati delle Cento Bestie, Kaido è apparso sin da subito una figura imponente, minacciosa, e particolarmente pericolosa. Capace di trasformarsi in un gigantesco drago, e di assumere anche una forma ibrida, grazie al frutto Uo Uo modello Seiryu, l'Imperatore rientra tra i personaggi più potenti nell'universo creato da Eiichiro Oda, e Bandai ha deciso di immortalarlo in una nuova figure da collezione.

Alto 32 centimetri, con tanto di base espositiva caratterizzata da speciali effetti sonori, Kaido appare perfettamente ritratto nella versione che si aggiungerà alla linea Figuarts ZERO [Extra Battle], come potete notare dalle immagini presenti nel post in fondo alla pagina. Per chiunque fosse interessato la figure sarà presente sul mercato a partire da ottobre 2021, ma è già possibile pre ordinarla per 14850 yen, ovvero circa 110 euro.

Ricordiamo che Oda ha apportato alcune modifiche al volume 99, e vi lasciamo agli ultimi SBS con interessanti curiosità sui Mugiwara.