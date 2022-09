ONE PIECE: la maestosità di Orso Bartholomew nella figure di Infinite Studio

Nel corso delle loro innumerevoli avventure, i Mugiwara protagonisti di ONE PIECE hanno incontrato molti alleati, ma pochi tra loro hanno personalmente sacrificato qualcosa di importante per salvaguardare Luffy e compagni. Tra questi spicca Orso Bartholomew, a cui è stata dedicata una nuova, maestosa, figure da collezione

Bartholomew ha avuto un’esistenza costellata di ingiustizie e momenti a dir poco drammatici. In passato è stato schiavo dei Nobili Mondiali, sovrano di Sobret, isola nel mare meridionale e precedentemente affiliata del Governo Mondiale, e successivamente è diventato membro dell’Armata Rivoluzionaria, guidata da Monkey D. Dragon, e della temuta Flotta dei Sette, sciolta per le decisioni del Reverie.

Un personaggio che ha sempre dovuto combattere per la serenità, e che si è dimostrato un fedele alleato nei confronti dei Mugiwara, sia durante la saga di Thriller Bark, in cui si rifiuta di uccidere i protagonisti per la pesante sconfitta arrecata a Gekko Moria, sia per essere restato per i due anni del time skip a guardia della Thousand Sunny, ormeggiata sulle coste dell'arcipelago Sabaody, aspettando il ritorno di uno dei protagonisti dopo averli separati per salvarli dall'attacco della Marina.

Un personaggio difficile da comprendere, e ancora avvolto da diversi misteri, ma che gli artisti di Infinite Studio hanno voluto omaggiare con una grande figure, alta circa 50 centimetri, dove fa sfoggio dei poteri del frutto Pad Pad, e mostra la sua Bibbia. In arrivo nel secondo trimestre del 2023, la figure può essere già pre ordinata al prezzo di 495 euro.