One Piece: il maestro Eiichiro Oda ci augura un buon anno con uno sketch della bella Nami

Il 2017 è stato un anno piuttosto importante per, ma il 2018 non sarà assolutamente da meno: per l'occasione, e per augurare ai suoi fan un buon primo dell'anno, il maestroha condiviso uno sketch della bellissima

Il disegno che ritrae Nami è stato pubblicato dall'autore di One Piece sul profilo Twitter ufficiale dell'opera: nello sketch in questione, la bellissima e avvenente navigatrice dei Pirati di Cappello di Paglia indossa un abito decisamente elegante e sembra agghindata per i festeggiamenti di Capodanno.

Ricordiamo che, nel corso di questo 2017 - e in particolare nelle ultime settimane, in concomitanza con il Jump Festa - Eiichiro Oda ha rilasciato diverse interviste interessanti: a partire dalle recenti dichiarazioni, in cui ha svelato i retroscena dietro la creazione di svariati personaggi come le Supernove, fino ai suoi piani futuri per l'opera nel 2018.

Si avvicina sempre di più la saga del Paese di Wano, sia per l'opera cartacea che per l'adattamento animato di One Piece: nel corso dell'anno appena iniziato, inoltre, i Pirati di Cappello di Paglia affronteranno nemici mai visti, che rappresenteranno una delle minacce più grandi mai incontrate dai protagonisti nel corso della loro avventura alla ricerca del tesoro leggendario.