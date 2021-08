ONE PIECE Magazine 12 conterrà un booklet speciale, ecco la copertina

ONE PIECE è fin troppo famoso in Giappone, portando alla creazione non soltanto dei soliti prodotti speciali tra statuine, action figure, adesivi e portachiavi. Il suo merchandising si espande portanto la Shueisha a creare addirittura un'intera rivista. Il reparto editoriale della casa giapponese si occupa infatti anche del ONE PIECE Magazine.

Pubblicata a cadenza irregolare ormai da svariati anni, il ONE PIECE Magazine si occupa di pubblicare interviste a Eiichiro Oda o allo staff come i vari editor che seguono l'opera, a coloro che lavorano all'anime, pagine extra e speciali, bozze e illustrazioni inedite, novità interessanti su personaggi e luoghi e tanto altro ancora. Alcuni dei prodotti proposti sono addirittura capitoli di light novel e di manga. In passato sono stati infatti pubblicati i capitoli della light novel di Law e l'adattamento del romanzo su Ace.

Con l'uscita di ONE PIECE Magazine numero 12 ci sarà un'altra infornata di questi contenuti. Ritornerà il manga su Portgas D. Ace, giunto ormai la terzo capitolo. L'interpretazione di Boichi della light novel di Sho Hinata potrebbe anche concludersi con questo numero. La rivista non si fermerà qui dato che è in allegato anche un booklet speciale intitolato "LUFF". In basso potete osservare la copertina della rivista, dedicata a Rufy, Sabo ed Ace con le loro tazze da sakè e le loro iniziali impresse a fuoco in basso, e la copertina del booklet speciale con il protagonista di ONE PIECE mentre brinda insieme ai suoi fratelli adottivi.

Il nuovo numero di ONE PIECE Magazine è previsto per inizio settembre 2021 in Giappone.