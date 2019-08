ONE PIECE Magazine: arriva la copertina del settimo volume

Questa sarà la settimana di ONE PIECE: Stampede, il nuovo lungometraggio del franchise a cui Eiichiro Oda diede i natali nel lontano 1997. La pellicola sarà usata per celebrare il ventesimo anniversario della serie animata, attualmente incentrata sull'inizio dell'arco di Wanokuni, e sarà promossa nel nuovo volume di ONE PIECE Magazine.

A più di un mese e mezzo di distanza da quel 16 giugno che vide l'arrivo in fumetteria in Giappone del volume 6 di ONE PIECE Magazine, sta per arrivare una nuova pubblicazione della popolare collana che rivela aspetti sconosciuti e approfondimenti di ONE PIECE. Il nuovo volume, il 7, sarà per larga parte dedicato al lungometraggio ONE PIECE: Stampede, a partire dalla copertina che potete vedere in calce.

L'illustrazione completa disegnata da Oda per questo nuovo volume mostra infatti il protagonista Rufy con addosso lo stesso costume che indosserà nella nuova pellicola che debutterà l'9 agosto nei cinema giapponesi. Questo volume, in uscita lo stesso giorno, conterrà diverse interviste sulla produzione del film e una guida ai personaggi, ma non solo. Infatti spiegherà nel dettaglio due Frutti del Diavolo di due personaggi di ONE PIECE Stampede: il Bijo Bijo no Mi, che è stato mangiato da Ann, e il Gasha Gasha no Mi, frutto dell'antagonista principale Douglas Bullet.

Oltre ciò, non possono mancare i "What If", alcune illustrazioni inedite, una dichiarazione di Kohei Tanaka, compositore dell'anime, il poster di taglia di Usopp e la parte finale del romanzo dedicato a Trafalgar Law.