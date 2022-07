ONE PIECE Magazine: arriva la copertina ufficiale del volume 15

Ormai da diversi anni Shueisha ha deciso di dedicare a ONE PIECE la sua rivista. Il ONE PIECE Magazine è diventato fondamentale tra i fan insieme alle SBS e ai databook per ottenere altre informazioni sul mondo piratesco disegnato da Eiichiro Oda. L'autore infatti spesso inserisce dettagli che nella storia non riescono a trovare spazio.

Oltre ai booklet speciali con Rufy e tanto altro ancora, il ONE PIECE Magazine si occupa di tutto ciò che ruota intorno al mondo dei pirati. L'ultimo volume uscito in Giappone si è occupato dei rivali dei Mugiwara, ma è già tempo di pensare al prossimo. Nell'arcipelago è prevista l'uscita di ONE PIECE Magazine Volume 15 a inizio agosto, ma la sua copertina è stata già resa nota.

Nell'immagine in basso pubblicata da Shonen Jump Unofficial, c'è Rufy sempre disegnato in bianco e nero, che regge il cappello di paglia ad altezza petto. I suoi abiti non sono quelli soliti, ma potrebbero essere un'anteprima dell'outfit che si vedrà in ONE PIECE: RED. Questo perché tutta la rivista stavolta verrà dedicata al film in arrivo ad agosto in Giappone. Anche le informazioni contenenti quindi potrebbero concentrarsi esclusivamente sui personaggi presenti nel lungometraggio di Toei Animation.

La copertina segue quindi i pattern dei precedenti, vi piace?