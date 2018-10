ONE PIECE Magazine: Luffy e Katakuri insieme nella nuova illustrazione di Oda

In Giappone uscirà oggi, 19 ottobre 2018, il 4° volume del “One Piece Magazine”, un testo che tratta, principalmente, del il “dietro le quinte” del famosissimo manga di Eiichiro Oda. Nel volume in uscita si potrà trovare anche una nuovissima illustrazione che ritrae, insieme, Luffy e Katakuri.

L’illustrazione in questione, che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, vede il duo impegnato a mangiare allegramente una marea di donuts.

Oltre al risultato finale di questa illustrazione riportiamo anche l’immagine che comprende le varie fasi del lavoro e la cover del quarto volume del One Piece Magazine.

Questa edizione della rivista avrà anche, al suo interno, una novel dedicata a Law. Il 5° volume verrà pubblicato, invece, il prossimo 25 gennaio.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 1997 è uno dei manga più conosciuti e famosi degli ultimi decenni. In patria si contano 90 tankobon, in Italia, invece, siamo arrivati al volume numero 87. Il prossimo volume di One Piece, serie portata da noi da Star Comics, uscirà il prossimo 1° novembre.

Come vi sembra il lavoro di Oda? Vi piace?

