ONE PIECE Magazine N. 4° ha una data d'uscita, una copertina e dei contenuti ufficiali!

Dopo più di un anno di attesa, gli appassionati hanno finalmente appreso, direttamente da Shueisha, che il quarto numero dello ONE PIECE Magazine debutterà sul mercato il 19 ottobre 2018. Vengono inoltre svelate anche la copertina ufficiale della rivista, opera dello stesso Eiichiro Oda, e l'inizio della light novel dedicata a Trafalgar Law.

I fan di ONE PIECE, il manga che ha sbriciolato ogni record di vendite in tutto il mondo creato da Eiichiro Oda, potranno presto mettere le mani su una grande quantità di materiale inedito, pregno di informazioni di sicuro interesse per qualsiasi appassionato. Shueisha ha infatti recentemente reso pubbliche sia la data d'uscita che la copertina del quarto numero del ONE PIECE Magazine, la rivista interamente dedicata all'universo di Rufy e compagni. Tra i contenuti esclusivi che la nuova pubblicazione, in uscita il 19 ottobre 2018, offrirà agli appassionati spiccano senza dubbio la light novel dedicata a Trafalgar Law, ormai alleato inseparabile dei mugiwara, così come il suo manifesto "WANTED". Ma non è tutto: le indiscrezioni parlano anche di un approfondimento riguardante la sterminata prole dell'imperatrice Big Mom, antagonista principale della saga appena conclusasi.

Ovviamente queste sono solo alcune delle piccole perle che si nasconderanno all'interno della rivista, che nei tre numeri precedenti non ha mancato di fornire gadget, episodi autoconclusivi inediti, schizzi preparatori, interviste esclusive e illustrazioni originali dell'autore, senza contare la light novel dedicata ad un altro dei personaggi più amati di sempre, Portuguese D. Ace. Nelle immagini che seguono potete ammirare la copertina tratteggiata direttamente da Oda-sensei; cosa ne pensate?

Ricordiamo che lo ONE PIECE Magazine è al suo quarto numero, con i 3 numeri iniziali che risalgono al 2017, creati per celebrare il ventesimo anno di pubblicazione del manga omonimo. ONE PIECE è scritto e disegnato dal mangaka Eiichiro Oda, ed ha iniziato la sua serializzazione proprio nel 1997 sulla Weekly Shonen Jump, contando oggi ben 919 capitoli settimanali, contenuti in 90 volumi. In Italia è pubblicato da Star Comics e ha raggiunto gli 87 volumi pubblicati.