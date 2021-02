ONE PIECE Magazine: il prossimo numero sarà dedicato a Rufy, Ace, Sabo e Boa Hancock

La popolarità del capolavoro di Eiichiro Oda è tale che il sensei ha persino una rivista interamente dedicata, il ONE PIECE Magazine. La prossima uscita della rivista, oltre a rivelare nuove succose informazioni sull'opera, sarà dedicata ad alcuni dei personaggi più amati del franchise tra cui Boa Hancock.

L'imperatrice di Amazon Lily è un personaggio estremamente apprezzato dai fan di ONE PIECE, al punto tale che i fan le dedicano saltuariamente affascinanti cosplay. Ma a proposito della Principessa Serpente, sapete quanti anni ha attualmente Boa Hancock?

La rivista ONE PIECE Magazine è molto importante per conoscere a 360° le curiosità sul franchise, in quanto al suo interno vengono svelati i design dei frutti del diavolo dei personaggi principali del capolavoro di Oda sensei ma anche alcuni retroscena appena accennati dall'autore durante la trama principale. Nella fattispecie, il 12° numero della rivista, atteso al debutto nella primavera 2021, sarà incentrato in particolare su Rufy e sui due suoi fratelli, Ace e Sabo. Inoltre, il magazine conterrà anche il capitolo 5 del romanzo ONE PIECE: Heroines che sarà interamente dedicato ad un'avventura di Boa Hancock.

Vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sui contenuti del prossimo volume di ONE PIECE Magazine che, come di consueto, analizzeremo tra le nostre pagine. E voi, invece, siete incuriositi dalla prossima uscita? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.