ONE PIECE Magazine: svelata la data di uscita del numero 5

Shueisha, celebre editore giapponese, ha svelato la data di uscita del volume 5 di ONE PIECE Magazine, la rivista dedicata al franchise di Eiichiro Oda. Andiamo alla scoperta della data di debutto e di cosa potrebbe essere incluso al suo interno.

Il nuovo albo della rivista uscirà in tutte le librerie e fumetterie giapponesi il prossimo 25 gennaio e tutti i fan di ONE PIECE si chiedono quali contenuti potrebbe riservare. Ci si aspetta di leggere, sicuramente, il secondo episodio del romanzo spinoff dedicato a Trafalgar Law, di cui vi abbiamo già riportato gli eventi del primo episodio.

Per chi non lo sapesse, il ONE PIECE Magazine è un'iniziativa che Shueisha ha lanciato in occasione del 20° anniversario del franchise di Eiichiro Oda: la pubblicazione consiste in un magazine vero e proprio interamente dedicato all'universo in cui si ambientano le avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia.

Al suo interno, dunque, è possibile trovare, illustrazioni, informazioni, dettagli e anche la serializzazione di diverse novel dedicate a ONE PIECE. Da questa rivista, infatti, è partita la Novel A dedicata a Portuguese D. Ace, così come altri celebri romanzi spinoff riconosciuti dallo stesso autore.

Intanto, vi sta piacendo il romanzo su Trafalgar D. Law?