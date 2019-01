ONE PIECE Magazine, il Volume 5 offre nuove informazioni sui 'draghi'

Il quinto volume dello ONE PIECE Magazine, rilasciato il 25 gennaio scorso, non fa che regalarci continue sorprese grazie all'autore del manga originale Eiichiro Oda, in particolare un articolo di un paio di pagine che si concentra sui "draghi" del mondo di ONE PIECE. Vediamo di che si tratta!

Dopo l'illustrazione proposta da Oda che ritrae Monkey D. Rufy, Portuguese D. Ace e Sabo visti sotto una luce diversa, le pagine del volume 5 del ONE PIECE Magazine ha offerto ai fan una visione approfondita e ben dettagliata dell'albero genealogico della famiglia Charlottes, così come un'interessante articolo denso di immagini dedicato ai "draghi di ONE PIECE". L'estratto in questione sembrerebbe anticipare alcuni elementi del prossimo futuro della saga.

In calce all'articolo potete vedere due pagine del pezzo, tradotto dal giapponese dall'utente EtenBoby. Seguendo lo stile giapponese dei manga con la lettura che procede da destra a sinistra, l'articolo rivela informazioni sul Wano Country e sui "draghi":

"L'avversario che Zoro ha sconfitto sulla Thriller Bark, Ryouma, secondo una leggenda si dice che ha abbattuto un drago occidentale con la sua spada, la stessa spada che ora è nelle mani di Zoro. Ora, Zoro e gli Strawhats sono nella patria di Ryouma, Wano, per abbattere uno dei quattro imperatori, Kaido. Ora che Zoro ha ottenuto Shushui da Ryouma, quindi le possibilità che la leggenda dell'uccisione di draghi si avveri di nuovo sembrano aumentare."

L'articolo sembra continuare su questa falsariga, focalizzandosi sulla figura di Ryouma e sulle "possibili, in apparenza, somiglianze tra i draghi dell'est e dell'ovest". Nella seconda pagina il testo sembra soffermarsi sulla "creazione dei draghi e il possibile collegamento con i draghi celesti. Secondo Brownbeard, i draghi celesti adorano il drago nel Punk Harzard al punto tale da dargli addirittura un nome." e ancora "All'ingresso del Punk Harzard, ci sono due grandi corni che ricordano la gente di Kaido. Se il frutto del diavolo artificiale è stato fatto basare sul corpo di Kaido, allora è naturale che lo usino come simbolo."

L'articolo continua discutendo e analizzando la figura del comandante della Revolutionary Army, interrogandosi sul suo nome e su quale commento potrà mai avere con questi "draghi". Interessante la nota conclusiva in cui viene sottolineato che il futuro di ONE PIECE si focalizzerà proprio su di loto. Tra le note, in piccolo, la rivista ha anche rivelato le dimensioni di due personaggi:

Dorry : 22.60m (questo fa pensare che Brogy possa essere alto 22m)

: 22.60m (questo fa pensare che possa essere alto 22m) Mansherry: 0,20 m

Ulteriori informazioni verranno svelate in seguito. Ricordiamo anche che la Star Comics, casa editrice che si occupa della pubblicazione del manga in Italia, ha annunciato l’imminente uscita del volume 89 di ONE PIECE.