ONE PIECE Magazine: il Volume 8 conterrà una speciale intervista al regista dell'anime

Sono passati esattamente quattro mesi dalla pubblicazione del settimo volume di ONE PIECE Magazine e finalmente, in vista dell'ormai prossima release della nuova rivista d'approfondimento, sono state svelate molte nuove informazioni dalle principali fonti ufficiali.

Come potete vedere in calce, il profilo social di @onepiece_mag ha confermato che: "All'interno del Volume 8 di ONE PIECE Magazine troverete un'interessante intervista al regista Tatsuya Nagami, in cui parlerà delle tecniche di produzione utilizzate per dare vita all'adattamento dell'arco narrativo di Wano". Già lo scorso giugno il regista di ONE PIECE concesse un'intervista in cui discusse della nuova ambientazione, ci aspettiamo dunque nuovi retroscena e qualche spoiler sugli avventimenti futuri.

Il Volume 8 di ONE PIECE Magazine sarà disponibile dal 13 dicembre in Giappone e secondo quanto rivelato finora, conterrà anche il primo capitolo di One Piece Novel Heroines (con la speciale apparizione di Nami), nuove informazioni sui frutti del diavolo Yomi Yomi (Brook) e Shadow Shadow (Gekko Moria) e il poster da ricercato di Sanji. Ulteriori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni.

E voi cosa ne pensate? Lo recupererete? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata agli spoiler del prossimo episodio di ONE PIECE.