ONE PIECE: un magnifico sketch mostra Rufy adulto, in versione Re dei pirati

Nonostante il traguardo non sia ancora in vista, ONE PIECE si sta lentamente avvicinando alla sua conclusione. Poco tempo fa, del resto, Eiichiro Oda rivelò che subito dopo la conclusione della Saga di Wano il manga sarebbe entrato nella sua fase finale, e i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà la storia di Rufy e compagni.

Per il protagonista l'obiettivo finale è sicuramente il ritrovamento del ONE PIECE, il tesoro nascosto nella remota isola di Laugh Tale che potrebbe garantirgli il titolo di "Re dei pirati", precedentemente ottenuto dal solo Gol D. Roger. Gli anni che ci separano dalla conclusione della storia potrebbero essere ancora parecchi, ma alcuni fan già fantasticano sul possibile finale.

Come potete vedere in calce, un artista ha provato a realizzare un artwork ritraente Rufy da adulto, diversi anni dopo la conquista del tanto agognato titolo. Il risultato è un disegno fenomenale, in cui l'aspetto del protagonista appare estremamente simile a quello di Shanks Il Rosso, una delle figure più importanti della sua infanzia.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa fan art? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che sono da poco apparsi gli spoiler di ONE PIECE 992 e che la serie televisiva ha da poco trasmesso l'episodio 945.