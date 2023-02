ONE PIECE: la malvagità di Magellan nella figure di New Century Studio

Separato dai compagni dopo gli eventi dell’arcipelago Sabaody, Luffy viene a conoscenza della condanna a morte di Ace. Il protagonista decide quindi di partire alla volta del carcere di massima sicurezza Impel Down, dove si troverà ad affrontare l’allora direttore Magellan, dotato di uno dei poteri più pericolosi del mondo di ONE PIECE.

Infatti, utilizzando le capacità derivanti dal frutto del diavolo Doku Doku, Magellan riesce a mettere in condizioni critiche Luffy, il quale sarebbe sicuramente morto se non fosse stato aiutato da Ivankov in persona. Presentato come antagonista principale della saga, e responsabile del trasferimento di Ace a Marineford, dove si combatterà la guerra di Barbabianca, Magellan ha rappresentato un grande ostacolo sia per Luffy che per le rivolte alimentate all’interno della prigione, e nonostante il suo impegno è stato declassato a vicedirettore di Impel Down.

Per ricordare la sua incredibile potenza e malvagità dettata dal profondo senso del dovere di tenere alto il nome di Impel Down, gli artisti di New Century Studio hanno realizzato la figure che potete vedere nelle immagini in calce. Alta 43 centimetri, la statua da collezione dedicata a Magellan si presenta ben dettagliata, con un’ottima resa della viscosità del letale veleno creato dal vicedirettore. In arrivo nel terzo trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 260 euro.

Per finire ricordiamo che secondo una teoria Bonney sarebbe legata agli Astri di Saggezza, e vi lasciamo allo spettacolare trailer dell'episodio 1051 di ONE PIECE.