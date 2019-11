ONE PIECE: la malvagità di Orochi ha radici nel passato?

Il mondo immaginato da Eichiro Oda in ONE PIECE brulica di essere malvagi, di personaggi che non si fanno alcuno scrupolo nell'attuare stratagemmi crudeli al fine di raggiungere i propri obiettivi. Nella recente saga di Wano, stiamo assistendo a un flashback sul passato di Oden che ne sta approfittando per rivelare le prime ambizioni di Orochi.

Nel capitolo 963 del manga, Oden si è scontrato con Barbabianca, sancendo il fatidico incontro che, probabilmente, darà il via al futuro piratesco di Kozuki tra le fila del primo Imperatore. L'ultimo numero di ONE PIECE, tuttavia, ha rivelato anche le ambizioni di Orochi che, a seguito dell'esilio del signore feudale di Kuri, non ha perso tempo a rinsaldare la furia dello shogun orchestrando una temibile bugia. Il futuro signore di Wano, infatti, allo scopo di alimentare l'ira dello shogun disse:

"Ecco, sono desolato doverle dire questa cosa, mio Signore. Ma ho assistito personalmente. Ho visto Lord Oden celare i soldi nella propria manica. Sono mortificato, ero troppo spaventato per fermarlo."

Le parole, ovviamente, non persero tempo a peggiorare la situazione già precaria di Oden, nonostante lo scetticismo di Yasue consapevole che, se avesse voluto rubare del denaro, Kozuki non lo avrebbe fatto alla luce del giorno.

In ogni caso, il flashback ne ha approfittato non solo per rivelare maggiori dettagli sulla malvagità di Orochi, ma anche per dimostrare nuovamente il suo talento come stratega.



E voi, invece, cosa ne pensate del genio dell'attuale Shogun di Wano? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commentu