ONE PIECE, quanto manca al finale di Egghead nel manga? La nostra previsione

Abbiamo raggiunto ormai la fase clou della saga di Egghead in ONE PIECE, perciò vogliamo provare a fare qualche previsione su quanto durerà ancora nel manga l'arco narrativo dedicato all'isola del futuro.

Eiichiro Oda sta sganciando una bomba narrativa dietro l'altra per quanto riguarda la saga di Egghead. Non solo uno degli Astri di Saggezza che combatte in prima persona, ma ora sembra pure siano arrivati direttamente anche gli altri quattro, vedendo la minaccia rappresentata da Nika.

Senza contare la rivelazione che Vegapunk sta per fare al mondo, momento che rappresenterà con molta probabilità l'apice dell'arco narrativo, visto quanto Oda sta caricando di tensione e importanza le sue parole.

Possiamo quindi fare qualche previsione sul fatto che la saga di Egghead in ONE PIECE stia andando verso la sua conclusione: una volta che Vegapunk avrà fatto la sua dichiarazione è molto probabile che i Mugiwara fuggiranno dall'isola aiutati da Dori, Brogi e dalla loro ciurma (assieme al robot antico pronto al risveglio).

Difficile quindi vedere lo scontro tra Rufy e la sua ciurma e gli Astri di Saggezza, che probabilmente Oda si sta tenendo per un momento più avanti nel tempo in ONE PIECE.

La previsione quindi è che entro l'estate la saga di Egghead si concluderà, per passare forse a Elbaf.

E secondo voi andrà davvero così? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 3 nemici fortissimi che i Mugiwara devono sconfiggere nella saga finale.