ONE PIECE: parte il manga su Ace, rivelate la splendida color e le prime tavole

ONE PIECE non ci ha abituato a spin-off di nessun tipo nel corso di venti anni di serializzazione. Al massimo, la Shueisha aveva sfruttato il brand per creare dei manga parodistici su Rufy e compagni, come accade di solito anche ad altri manga. Ma negli ultimi anni la rotta sembra aver preso un'altra direzione.

Dopo la pubblicazione dei ONE PIECE Magazine, la rivista ha lanciato anche nuove light novel su ONE PIECE e una di queste è incentrata su Ace. Il fratello non di sangue di Rufy e Sabo ha ottenuto una storia che però è diventata anche un manga. Il noto Boichi, al momento impegnato nella serializzazione di Dr. Stone, si è prestato per i disegni del primo capitolo di ONE PIECE A, manga che farà da adattamento alla light novel.

Il primo capitolo della storia esordirà su ONE PIECE Magazine 10 insieme ad altri segreti, ma intanto con l'uscita ormai vicinissima - programmata per il 16 settembre - in rete sono arrivate alcune tavole. In basso possiamo vedere la splendida color dell'illustratore che si sofferma sul momento della morte di Ace, mentre successivamente parte la storia che porterà il ragazzo di fuoco a incrociare la ciurma di Barbabianca, il quale diventerà in futuro il suo capitano.