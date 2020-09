ONE PIECE: il manga su Ace svela gli straordinari segreti dei quattro imperatori

Oltre il volume numero 97 di ONE PIECE, che ci riporta alla lotta che si sta tenendo a Onigashima con ciurma di Rufy e ciurma di Kaido a confronto, c'è stato anche un altro magazine completamente dedicato allo storico manga di Eiichiro Oda. Il 16 settembre è stato infatti pubblicato ONE PIECE Magazine numero 10.

Nei giorni scorsi ci sono stati tanti leak da questa rivista, con notizie che hanno rivelato i Frutti del Diavolo di Smoker e Albida. Tuttavia gran parte dell'attenzione era diretta verso ONE PIECE episode A, tratto dalla light novel dedicata a Portgas D. Ace, disegnato da Boichi e con Ryou Ishiyama agli storyboard.

Basandosi sulla light novel pubblicata proprio tra le pagine del ONE PIECE Magazine nel corso degli ultimi mesi, Boichi ha dato vita al suo Ace. Ma a interessare non sono solo i disegni: ONE PIECE infatti è anche storia e in questo racconto ci sono tanti elementi davvero bomba. In particolare, c'è il passato dei Quattro Imperatori e informazioni su questa parte di mondo piratesco.

Roger, Barbabianca, Shiki e Big Mom erano i dominatori del Nuovo Mondo . Di quest'era ormai rimane solo Big Mom.

. Di quest'era ormai rimane solo Big Mom. Kaido è più forte fisicamente del vecchio Barbabianca, ma il pirata baffuto è molto più bravo nell'arte della pirateria.

Thatch dice che per diventare un Imperatore si deve essere forti quantomeno come Shanks , facendo quindi supporre che il Rosso sia il più debole del quartetto.

, facendo quindi supporre che il Rosso sia il più debole del quartetto. Barbanera ha ferito Shanks proprio poco prima che questi si dirigesse nell'East Blue per incontrare Rufy.

Per diventare un imperatore non si deve essere un pirata spietato. Si tratta di stabilire un impero piratesco. Per questo Big Mom è stata la prima vera imperatrice , con un territorio proprio. Fu poi seguita da Barbabianca che creò un territorio vastissimo.

, con un territorio proprio. Fu poi seguita da Barbabianca che creò un territorio vastissimo. Barbabianca dirigeva diverse attività nei propri territori, dalle normali attività come ristoranti e luoghi di show business al mercato delle armi. Tuttavia aveva completamente bandito le tratte di schiavi e lo smercio di droga.

Il più forte degli imperatori è stato Barbabianca da giovane , seguito da Kaido e Big Mom, che erano superiori al Barbabianca anziano, e infine c'è Shanks.

, seguito da Kaido e Big Mom, che erano superiori al Barbabianca anziano, e infine c'è Shanks. Shanks è spietato con i giovani arroganti e presuntuosi. Fa di tutto per distruggerli.

Big Mom ha creato il suo impero basandosi solo e soltanto sulla propria famiglia e sul proprio sangue. È una commerciante spietata ed è considerata la piratessa più pericolosa a causa dei suoi legami e connessioni, passando quasi più per una boss mafiosa che una piratessa.

I quattro imperatori non si scontrano tra loro perché un duello tra due di loro significherebbe la dipartita di entrambi. Contemporaneamente, ciò lascerebbe troppo spazio agli altri due imperatori.

Il Governo Mondiale cerca sempre di riprendersi isole dai territori degli imperatori, ma è praticamente un tira e molla. Ogni imperatore ha un'isola speciale dove si lavora il cibo e sfortunatamente per Ace e Jinbe, l'isola dove si affrontano è proprio l'isola speciale di Barbabianca.

Quando Barbabianca sconfiggeva una ciurma pirata, se le trovava non degne di rispetto, gli prendeva i tesori, vendeva le navi e poi li consegnava a un agente che faceva da tramite con la Marina per riscuotere le taglie.

Barbabianca quando incontrò Ace non era ancora così malato come nel finale ed era ancora capace di affondare intere isole in un istante.

Kaido viene menzionato più volte come una calamità e per lui non vengono usati pronomi che si usano per le persone.

e per lui non vengono usati pronomi che si usano per le persone. Big Mom è una piratessa con cui neanche Roger, Shiki e Barbabianca volevano fare casini nel Nuovo Mondo. Era la dominatrice del proprio regno.

La ciurma di Shanks chiama Barbabianca "il diavolo", preferirebbero morire 100 volte piuttosto che affrontarlo o stargli davanti.

Tanti dettagli interessanti sul mondo di ONE PIECE, chissà se i successivi episodi conterranno ulteriori dettagli sulla vecchia storia.