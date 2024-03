One Piece, sia il manga che l'anime andranno in pausa: non succedeva dall'inizio del 2024

Per i lettori/spettatori di One Piece, la settimana a venire sarà contraddistinta dalla stasi. Per la prima volta dall'inizio del 2024, sia il manga di Eiichiro Oda, sia la sua controparte anime, andranno in pausa, lasciando un vuoto nella programmazione settimanale di Shueisha e di Toei, a cui gli appassionati non erano di certo più abituati.

Se l'interruzione settimanale del manga era ampiamente prevedibile, dal momento che la serializzazione cartacea di One Piece è proseguita, senza pause, per quasi una mensilità intera, lo stesso non lo possiamo affermare per la produzione animata. Come dichiarato, infatti, da Toei Animation, l'episodio 1097, intitolato “La volontà di Ohara! La ricerca ereditata” non andrà in onda sugli schermi televisivi nipponici la prossima domenica, ma sarà trasmesso direttamente il 17 marzo, saltando così uno slot settimanale.

E seppur non sia raro che lo studio di animazione, per poter lavorare con ritmi più distesi e umanamente concepibili agli episodi, interrompa talvolta la programmazione (come accaduto per l'episodio 1093) in modo da garantire agli animatori il tempo necessario per portare a termine il loro compito secondo le scadenze stabilite - del resto le condizioni lavorative alla Toei Animation sono decisamente virtuose rispetto a quelle di molti altri studi, soprattutto per quel che riguarda One Piece – difficilmente l'interruzione di un episodio si sovrappone ad una pausa nel calendario editoriale del manga di Oda.

L'ultima volta in cui l'universo di One Piece, sia nel suo orizzonte cartaceo che in quello animato, è rimasto privo di una nuova uscita, risale all'inizio del 2024, anche se in quel caso le motivazioni dietro la concomitanza di ambedue le interruzioni erano decisamente differenti. Se si guarda, infatti, allo storia editoriale di Shueisha, e più in generale a quella dell'intero panorama delle produzioni fumettistiche nipponiche, la prima settimana della nuova annualità non comporta mai la pubblicazione di capitoli inediti, dal momento che le riviste non vengono distribuite nei vari esercizi commerciali che si occupano, di volta in volta, della vendita al pubblico delle copie.

Discorso analogo vale poi per le produzioni animate, anche se l'anime Toei ha iniziato a gennaio il nuovo corso produttivo dopo una lunga interruzione di circa due mesi, proprio perché, come abbiamo visto nel lungo articolo in cui osserviamo la capillarità con cui le animazioni di Egghead segnalano una nuova era per One Piece, lo studio si è ritagliato uno spazio temporale più ampio del solito, per poter codificare la rivoluzione estetica di cui stiamo vedendo i risultati nelle ultime settimane.

Se, allora, le interruzioni di inizio anno godono di una giustificazione tanto “storica” quanto produttiva – ed erano perciò attese, se non addirittura dovute - le pause a cui andranno incontro sia il manga che l'anime nella settimana a venire sono apparse decisamente meno preventivabili. Ma è probabile che entrambe le produzioni coglieranno questa occasione inedita per preparare, con maggiore precisione, il terreno per i prossimi intrecci. Anche perché se il capitolo 1110 promette di rivelare degli sviluppi radicali per la prosecuzione della storia, di recente lo stesso anime di One Piece ha annunciato l'arrivo di un episodio senza precedenti: e chissà se la pausa non sia servita proprio per limare gli ultimi dettagli su un prodotto che si preannuncia essere “rivoluzionario”.