ONE PIECE: il manga di Eiichiro Oda compie ben 22 anni!

Per un mangaka, pubblicare su una rivista importante come Weekly Shonen Jump è già di suo un onore. Raggiungere poi una certa popolarità lo è ancora di più. Ma sfondare come ha fatto ONE PIECE, manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ti fa entrare tra le leggende del fumetto giapponese. Questa leggenda piratesca oggi compie ben ventidue anni.

Il 19 luglio del 1997 fu pubblicato su Weekly Shonen Jump la serie di un autore praticamente esordiente, che alle spalle aveva pochi capitoli autoconclusivi come Romance Dawn. Ma tutto ciò non frenò la voglia di Eiichiro Oda di narrare ONE PIECE, nuova serie piratesca che già da subito conquistò i lettori, cambiando per sempre la rivista.

Un successo senza precedenti che ha portato il manga di Shueisha a superare ogni tipo di record stabilito da serie come Dragon Ball e Slam Dunk sia per quanto riguarda la popolarità sulla rivista che per quello nelle vendite dei volumetti del manga. Lunedì la serie sarà festeggiata con la copertina di Weekly Shonen Jump, celebrazioni che continueranno la settimana prossima con una nuova illustrazione speciale.

Ad oggi, inoltre, il manga ha venduto oltre 460.000.000 di copie, attestandosi con un vantaggio enorme come il manga più venduto di tutto il mondo. Non solo, la carriera di ONE PIECE sta per ampliarsi anche sul fronte dell'animazione, con il nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede che sta per debuttare nei cinema nipponici. Buon ventiduesimo compleanno, ONE PIECE!