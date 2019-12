ONE PIECE: il manga potrebbe terminare anche prima di 5 anni?

Provate, anche solo per un momento, a immaginare a un mondo senza ONE PIECE. La fine del manga di Eiichiro Oda si avvicina inesorabilmente e, salvo un ennesimo imprevisto, l'opera potrebbe terminare realmente nei prossimi 5 anni. Ma siamo davvero sicuri sia il tempo effettivo rimasto alla conclusione della mitologica serie?

Mentre il franchise si prepara ad affrontare il mistero dei 100 anni di vuoto, alcuni colleghi italiani legati al maestoso manga di Oda sensei, OnePiece.it, Bike & Raft e il sommobuta, hanno avuto la straordinaria occasione di recarsi presso gli studi di Shuiesha e incontrare delle personalità di spicco del mondo editoriale nipponico. I ragazzi, dunque, hanno avuto la possibilità di conoscere Azuma, mitico editor di Haikyuu, nonché l'ex direttore editoriale della stessa Shuiesha, Haruhiko Suzuki.

Ciliegina sulla torta di una giornata indimenticabile è stata sicuramente la conversazione con il media editor di ONE PIECE, Takuma Naito, che ha rivelato in esclusiva nostrana che non solo il manga terminerà entro i prossimi 5 anni, ma che è strettamente possibile che Eiichiro Oda concluda la saga ben prima della scadenza citata negli ultimi giorni.

Infine, a Narito è stato consegnato un album con le foto dei fan italiani, immortalati con oggetti a tema ONE PIECE, che verranno allegate nello spazio dedicato alle SBS nei prossimi volumi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa esperienza tutta italiana in quel di Shuiesha? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.