One Piece: il manga va in pausa, ma tornerà presto con una sorpresa!

One Piece si trova attualmente nella parte finale dell'arco narrativo di, dovee ciurma stanno affrontando la temibile imperatrice piratae la sua innumerevole famiglia.

Il manga dei record di Eiichiro Oda, One Piece, andrà in pausa la prossima settimana e quindi nel numero 52 di Weekly Shonen Jump, che uscirà Lunedì in Giappone, non ci sarà l'abituale capitolo. Ma non temete.

Già la settimana successiva One Piece tornerà tra le pagine della rivista edita da Shueisha, e lo farà con una copertina dedicata davvero speciale. Per festeggiare i 20 anni di pubblicazione del manga infatti, Weekly Shonen Jump ha fatto qualcosa di unico.

Il settimanale metterà in copertina ben 101 rappresentazioni di Luffy ad opera dei fan della serie, chiamati a disegnare il loro personaggio preferito proprio per questa speciale occasione. Inoltre, all' interno, il capitolo 886 conterrà una pagina a colori, questa disegnata come sempre dal maestro Eiichiro Oda.

One Piece va dunque in pausa il prossimo 20 Novembre per tornare più in forma e amato che mai il successivo 27 Novembre. In calce alla notizia potete torvare i sempre accurati tweet di MangaMagJapon.