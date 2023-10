ONE PIECE: nel manga si menziona troppo spesso Nika? La situazione attuale

Ci sono dei capitoli che possono completamente cambiare un manga. ONE PIECE 1044 fu uno di questi: pubblicato oltre un anno e mezzo fa da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, ha completamente cambiato la concezione che si aveva del Frutto del Diavolo di Monkey D. Rufy, ma ha anche presentato una figura importante per il manga, quella di Nika.

Questo essere leggendario è stato menzionato più volte nel manga di ONE PIECE, con accenni molto sottili alcune volte, molto più platealmente altre volte. Tuttavia, prima della saga di Wano, questo nome era emerso così poche volte che era possibile contarle sulle dita di una mano. Al contrario, da poco prima che Rufy si trasformasse sfruttando tutto il potenziale del suo Frutto del Diavolo, questo nome appare molto spesso, a ripetizione. Tutto è iniziato col racconto di Who's Who a Jinbe, proseguendo con i continui rimandi a Joy Boy e, in ordine temporale, il padre di Kuma Bartholomew nel recente capitolo 1095 di ONE PIECE.

In questi ultimi 50 capitoli, il nome di Nika è emerso molte volte, ma viene sfruttato troppo? Al momento, Eiichiro Oda sta spingendo molto su questo nome, rimarcando il più spesso possibile che Rufy è l'incarnazione o la rappresentazione di questa figura. Anche Jaygarcia Saturn ha constatato tale realtà, tentando di uccidere immediatamente il capitano con il cappello di paglia.

Effettivamente, il numero di volte in cui questo Nika adesso viene menzionato è aumentato moltissimo e troppo velocemente. Evidentemente il mangaka non ha voluto gettarlo in passato nella mischia per non dare riferimenti ai fan. E voi cosa ne pensate della situazione di Nika e il modo in cui viene sempre tirato dentro agli avvenimenti recenti di ONE PIECE?