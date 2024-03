ONE PIECE, il manga dice no: l'Intelligenza Artificiale non sarà più tollerata!

Attualmente, sia il manga che l'anime di One Piece sono in pausa e, nel frattempo, il team che supervisiona l'opera di Eiichiro Oda ha manifestato la volontà di non ricevere dalla fanbase contributi artistici creati con l'IA.

Non tutti sanno, infatti, che molti appassionati di One Piece inviano numerose fan-art direttamente agli uffici di Shueisha in Giappone per farli arrivare al team editoriale del manga. La cosa bella di questa iniziativa è che poi, alcune volte, viene premiata con la condivisione sia online che su stampa di queste opere ricolme di dedizione e amore per One Piece, dando spazio a creativi spesso sconosciuti.

Molti artisti hanno beneficiato di questa visibilità nel corso degli anni e, adesso, il team dietro One Piece si è voluto schierare contro i contenuti non "fatti a mano", rifiutandosi di accettare il frutto del lavoro di una Intelligenza Artificiale.

Chiaramente il dibattito è molto complesso ed è, ora come ora, ancora in corso, data la grande novità che questi strumenti tecnologici hanno rappresentato. Ci sono già state rivendicazioni di copyright e dichiarazioni forti contro le IA da parte di aziende come la Warner Bros Animation che vuole proteggere gli artisti.

Ad ogni modo, per chi fosse interessato a contribuire ulteriormente al successo di One Piece inviando le proprie produzioni artistiche a Shueisha, dovrà d'ora in poi evitare di avvalersi delle Intelligenze Artificiali.

Intanto, per chi non lo sapesse, le discussioni non sono mancate neanche riguardo l'adattamento anime dell'opera di Oda poiché, in rete, è nata un'altra polemica a causa di un animatore di One Piece.