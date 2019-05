ONE PIECE: il manga non sarà presente sul volume 25 di Weekly Shonen Jump

Di recente, la rivista giapponese Weekly Shonen Jump si è presa una pausa per la Golden Week e il capitolo 941 di ONE PIECE è uscito in anticipo. Per motivi di cui non siamo a conoscenza, grazie alle informazioni arrivare da un leak, sembra che il capitolo di ONE PIECE la cui uscita era prevista sul volume 25 della rivista, non sarà presente.

Sul forum online board4channel, è stata pubblicata la lista dei manga presenti su i volume numero 24 e 25 di Weekly Shonen Jump. Il primo è in arrivo il 13 maggio, mentre l'uscita del secondo, il numero 25, è prevista per il prossimo 20 maggio.

Dalle informazione presenti nella lista, sembra che il numero 25 della rivista giapponese vedrà due grandi assenti: ONE PIECE e The Promised Neverland, che negli ultimi capitoli, pare aver presentato diverse citazioni al manga di Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. Non siamo tuttavia a conoscenza delle motivazione che hanno posticipato l'uscita dei capitoli delle due serie. È comunque confermata l'uscita del capitolo sul numero 24 di Weekly Shonen Jump.

La serie di Eiichiro Oda è nel pieno della arco narrativo di Wano e l'ultimo capitolo di ONE PIECE ha mostrato una scena intensa. Per chi invece non seguisse l'opera cartacea, il recente episodio della serie animata ha visto un personaggio importante emozionarsi.