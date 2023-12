ONE PIECE, il manga farà pausa a Natale? L'uscita dei prossimi capitoli spiegata

Mentre in rete è trapelato il riassunto completo di ONE PIECE 1101, i fan dell'opera di Eiichiro Oda sono entrati in fase di massima allerta. Facciamo chiarezza sulla pubblicazione e sull'uscita dei prossimi capitoli di ONE PIECE attraverso un leak piuttosto affidabile.

Tra la comunità di appassionati c'era la preoccupazione che ONE PIECE potesse entrare in una lunga pausa. Secondo le informazioni precedenti, ONE PIECE 1101 avrebbe potuto essere l'ultimo capitolo del 2023, poiché ONE PIECE 1102 sarebbe uscito solo ad anno nuovo ormai già avviato. Questo scenario sembra essere stato ufficialmente scongiurato.

Stando al leak dell'insider @ScotchInformer, il 2023 di ONE PIECE si chiuderà in realtà con ONE PIECE 1102. Il capitolo non arriverà comunque quando previsto, poiché domenica 17 dicembre la casa editrice Shueisha sarà impegnata con lo svolgimento del Jump Festa. ONE PIECE 1102 uscirà dunque il 24 dicembre 2023, il giorno della Vigilia di Natale, per chiudere in bellezza l'annata.

L'anno nuovo di ONE PIECE verrà aperto dunque dal capitolo 1103, ma solamente dopo un'altra settimana. La pubblicazione in questione avverrà il 7 gennaio 2024, poiché la domenica precedente è quella della vigilia di Capodanno. Il rischio stop prolungato sembra essere stato evitato, anche se comunque la pubblicazione non potrà essere regolare per via delle vacanze natalizie.