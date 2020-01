ONE PIECE: Manga Plus compie un anno ed Eiichiro Oda lo festeggia con un video

Il geniale papà di ONE PIECE è un autore intrigante oltre che talentuoso, mascherato da un profondo alone di mistero anche solo in merito al volto. Sono pochissime, infatti, le foto disponibili di Oda, tra l'altro realizzate con uno scarto temporale piuttosto importante.

Ad ogni modo, il celebre fumettista, nonostante la timidezza, ha fatto svariate uscite pubbliche in occasione di alcune festività. In quanto attuale simbolo di Weekly Shonen Jump, il sensei non ha potuto mancare ad alcuni obblighi contrattuali con Shuiesha, partecipando ad eventi interni e speciali manifestazioni quali illustrazioni dal vivo.

Proprio una di queste occasioni, infatti, è arrivata con il primo anniversario di Manga Plus, l'applicazione per smartphone che permette a tutto il mondo di leggere le ultime uscite dei titoli di punta dell'editore. Dalla clip allegata in calce alla notizia, è possibile notare il corpo di Oda, ad eccezione del volto, intento a realizzare uno sketch di Rufy.

Ad ogni modo, nonostante l'alone di mistero che lo caratterizza, è sempre un piacere poter ammirare il mitico sensei all'opera. E a proposito del suo imponente capolavoro, avete avete già dato un'occhiata ai primi spoiler del nuovo capitolo di ONE PIECE?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video che ritrae Eiichiro Oda intento a disegnare? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.