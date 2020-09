ONE PIECE: il manga si prende una piccola pausa, ecco quando uscirà il capitolo 991

Un pochino in anticipo rispetto al solito, in rete hanno iniziato a trapelare i primi spoiler sul capitolo 990 di ONE PIECE. Lo scorso numero ha ripreso l'avanzata contro Kaido, battaglia che tuttavia sarà costretta a fronteggiare l'ennesimo stop di Eiichiro Oda, in quanto il manga si appresta a prendersi una breve pausa dalla sua pubblicazione.

La riunione dei Mugiwara, finalmente compiuta dopo tanti anni di attesa, durerà per un breve istante in quanto il sensei ha già previsto una nuova pausa al termine del capitolo 990. Oda sta ultimando i preparativi per la grande battaglia che preannuncerà la fine della saga di Wano, dando il giusto spazio ai componenti della ciurma di Rufy. Tuttavia, il celebre autore si prenderà una settimana di meritato riposo prima di riprendere in grande stile gli ultimi avvenimenti dell'arco narrativo. Pertanto, con il numero 990 che uscirà regolarmente questo fine settimana su Manga Plus e gli spoiler completi previsti nella giornata di domani, toccherà aspettare fino al 21 settembre per assaporare i primi leak del capitolo 991.

Ad ogni modo, sarà possibile ingannare l'attesa con i primi contenuti del decimo numero di ONE PIECE Note Collection che ha già anticipato la presenza di un "nuovo" membro dei Mugiwara tra le bozze preliminari dei personaggi.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo capitolo del manga? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.