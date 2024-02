ONE PIECE, il manga riabbraccia una ciurma dimenticata: ecco quale!

I Cappelli di Paglia sono in pericolo nell'ultimo capitolo di One Piece, ma, proprio quando tutto sembra perduto, il manga di Eiichiro Oda dà il bentornato ad una delle ciurme più dimenticate ma anche più sensazionali dell'opera. Questo gruppo è pronto ad aiutare i Mugiwara nella loro ultima battaglia.

Il Laboratorio di Vegapunk è diventato il fulcro di una tempesta, con il caos che imperversa mentre un Buster Call minaccia di ridurre all'osso l'isola del futuro di One Piece. Circondata dalle navi della Marina, la situazione sembra disperata per i coraggiosi Mugiwara. Tuttavia, nel caos della battaglia, un raggio di speranza squarcia il buio.

Il capitolo 1106 di One Piece porta con sé un momento sconvolgente che potrebbe cambiare le sorti della battaglia. Mentre la tensione si fa sempre più palpabile, Luffy si rialza con determinazione dopo aver attivato il suo Gear 5th per affrontare il formidabile Kizaru. Intanto, però, il geniale scienziato Vegapunk è stato ferito gravemente, forse mortalmente, dal temibile Jaygarcia Saturn.

Mentre la battaglia infuria intorno a loro, i Mugiwara devono affrontare non solo la furia degli avversari, ma anche la possibilità di perdere uno dei loro più grandi alleati. E' proprio in questo difficile momento che entrano in gioco Dori e Brogi. Questi due erano i due capitani dei Pirati giganti guerrieri ed entrano in scena cercando Luffy.