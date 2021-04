ONE PIECE e gli altri manga di Shonen Jump tutti insieme nella nuova cover della rivista

I numeri doppi che Weekly Shonen Jump prepara in vista delle pause hanno una particolarità: invece di dedicare la copertina a una serie singola, presentano tutti i personaggi principali delle serie sulla rivista. Vediamo quindi ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover e i loro protagonisti tutti insieme contemporaneamente.

E solitamente Weekly Shonen Jump commissiona delle illustrazioni a tema. Talvolta i protagonisti sono tutti in yukata o in costume pronti al mare, altre volte li vediamo con abiti invernali e pronti a sciare. Nel numero doppio #21-22 di Weekly Shonen Jump che sarà disponibile in Giappone da lunedì 26 aprile 2021 il tema è la reinterpretazione di alcuni classici fantasy sia giapponesi che occidentali.

Come si vede dalla copertina in basso, i protagonisti di Weekly Shonen Jump sono stati obbligati a un crossover, con Rufy che diventa Aladdin, Yuji Itadori che veste i panni di Re Artù e tanti altri. Risaltano subito i protagonisti di ONE PIECE, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen che sono i tre manga più di successo della rivista; dietro di loro ci sono le seconde linee con Black Clover, Dr. Stone, Undead Unluck, Mashle e Mission: Yozakura Family. Infine, ci sono tutti gli altri manga pubblicati su Weekly Shonen Jump, compresi i nuovi Blue Box e Candy Flurry.

Le illustrazioni singole saranno rese disponibili da Shueisha in due lotti acquistabili, con gli elenchi disponibili nel tweet in basso. Dopo questo numero, la rivista e i suoi manga andranno in pausa per la Golden Week.