ONE PIECE è il manga più venduto negli ultimi 15 anni: ecco la top 10

Il celebre portale Oricon è uno dei servizi più importanti per tenere traccia delle vendite dei manga, light novel o delle edizioni home-video in Giappone. Dal suo avvento nel 2008, infatti, il sito è diventato un database affidabile nel campo dell'animazione e dell'industria editoriale.

ONE PIECE è l'opera più prossima a raggiungere il mezzo miliardo di copie vendute in tutto il mondo, ma è anche quella che, negli ultimi 14 anni, ha conquistato la maggior fetta di pubblico. Tuttavia, sin dall'avvento di Oricon, il capolavoro di Eiichiro Oda non è stata l'unica serie a macinare vendite da capogiro. Ecco, dunque, la top 10 dei manga più venduti dall'arrivo del celebre servizio:

ONE PIECE ha venduto 215 milioni di copie, in 14 anni, con 52 tankobon; Demon Slayer, 23 volumi pubblicati in 6 anni: 126 milioni di copie vendute; L'Attacco dei Giganti, 34 volumi: 78 milioni di copie; Kingdom: 55 volumi e 55 milioni di copie; Haikyuu!: 50 milioni di copie in 45 volumi; Naruto:46 milioni di copie; Jujutsu Kaisen: 39 milioni di copie; My Hero Academia: 38 milioni di copie; The Seven Deadly Sins: 34,5 milioni di copie; Fairy Tail: 34 milioni di copie;

Alla luce dei dati, inoltre, è interessante notare come Jujutsu Kaisen sia riuscito a superare My Hero Academia in così poco tempo, fenomeno che ha reso il gioiellino di Gege Akutami uno dei nuovi titoli del momento. E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.