ONE PIECE è il manga più venduto del 2022? Sì, ma soltanto per una certa classifica

Sono cambiate varie cose nel mercato fumettistico giapponese nel corso degli ultimi anni. Il fenomeno Demon Slayer ha portato alla fine del regno di ONE PIECE, che da 20 anni era il re incontrastato delle classifiche di vendita. Il 2019 vide la vittoria dei manga sui cacciatori di demoni, con il 2020 che ha visto la nuova vittoria di Demon Slayer.

Da quell'anno, ONE PIECE non è più riuscito a riappropriarsi della prima posizione ed è stato anzi superato da diversi manga che hanno cavalcato l'onda del successo. Quest'anno, ONE PIECE è fuori dalla top 3, ma c'è una particolare classifica secondo la quale rimane al top. Infatti, le serie contate da Oricon guardano al risultato complessivo della serie durante l'anno, tenendo in conto tutti i volumi, anche quelli non usciti durante l'anno fiscale. La classifica pubblicata da Artur invece vede ONE PIECE primo nella classifica dei volumi pubblicati nel 2022.

ONE PIECE: 7.540.102 copie; Jujutsu Kaisen: 5.513.535 copie; Tokyo Revengers: 5.087.576 copie; Spy x Family: 3.165.634 copie; My Hero Academia: 3.031.713 copie.

Salta subito all'occhio come ONE PIECE scalzerebbe i manga in top 3 se venissero contate soltanto le vendite dei volumi pubblicati nel corso dell'ultimo anno fiscale giapponese, con le relative vendite. Intanto però Jujutsu Kaisen ha battuto ONE PIECE anche nella classifica dei volumi singoli, anche se di poco.